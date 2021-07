Alerte à la raffinerie de Cressier

Un produit inflammable de type diesel s’est écoulé d’une installation de la raffinerie de Cressier, dimanche vers 16 heures. Il a provoqué de légers dégagements de fumée. La Police cantonale neuchâteloise l’a annoncé dimanche soir dans un communiqué. À titre préventif, le dispositif incendie des pompiers du canton de Neuchâtel a été déployé sans devoir intervenir. Sur place, aucune flamme n’a été constatée et la fuite a pu être rapidement maîtrisée par le personnel de la raffinerie.

La Police neuchâteloise est intervenue avec six patrouilles. La route cantonale et les chemins pédestres autour de la raffinerie ont été fermés ainsi que l’autoroute A5 dans les deux sens et le canal de la Thielle. L’ensemble des voies ont pu être rouvertes vers 17h30.

Les premiers éléments montrent qu’il s’agit d’un problème technique. Une faible quantité de produit s’est écoulée et été récupérée dans le réseau de collecte interne, sans causer de dommage à l’environnement. /comm-jhi