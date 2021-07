Les chats conservent leur refuge à La Chaux-de-Fonds

Le refuge pour chat de la SPA de La Chaux-de-Fonds continuera d’exister. Il avait été menacé de fermeture par le Service cantonal des affaires vétérinaires au printemps 2020. En cause, des boxes pour félins qui n’étaient pas aux normes. À la même période, le président avait démissionné. C’est la vice-présidente, Dominique Burri qui a alors repris les rênes. Avec le comité en place, elle a mis les bouchées doubles afin de pouvoir continuer à accueillir les minous abandonnés.

Les boxes réclamés par le SCAV sont arrivés en juin dernier. Une inspectrice s'est rendue sur place jeudi dernier et a approuvé les changements jeudi dernier, a confirmé la vétérinaire cantonale adjointe.







Plusieurs dizaines de milliers de francs



La SPA de La Chaux-de-Fonds a donc dû débourser plusieurs dizaines de milliers de francs afin d’acquérir ces nouvelles cages. Pour régler la facture, elle a reçu le soutien d’une fondation privée. Une aide bienvenue puisqu’à l’instar d’autres associations, la SPA a été contrariée par le Covid-19 dans ses projets de manifestations. Elle avait notamment prévu de participer au marché aux puces de la Fête de mai, pour vendre les trésors qui se cachent dans son galetas. Par deux fois, l’événement a dû être annulé.

Les réaménagements du refuge chaux-de-fonnier pour chats ne devraient pas s’arrêter avec l’arrivée des nouveaux boxes. La présidente ad intérim entend prendre langue avec la Ville en vue d’installer un grillage dans le jardin attenant à la SPA, histoire que les minous puissent profiter du grand air. La société envisage également de mener une campagne pour étoffer et rajeunir la liste de ses membres.







Règles d'adoption moins strictes



Enfin, les règles d’adoption ont été assouplies. Il est désormais possible d’accueillir un chaton avant l’âge de six mois, pour autant que son nouveau propriétaire s’engage à finaliser sa vaccination et à stériliser l'animal une fois qu'il aura atteint l'âge requis. /cwi