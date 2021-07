Eau non potable à La Tène : la situation s’améliore

La qualité de l’eau potable à La Tène s’améliore. Une contamination bactériologique a été détectée dans le réseau lors d’un contrôle de routine mardi. Les campagnes d’analyse réalisées vendredi par le SCAV et Viteos démontrent que la qualité de l’eau de la commune est rassurante. Les valeurs sont nettement plus faibles et la plupart des prélèvements sont conformes. Par mesure de précaution, la commune invite toutefois la population à ne toujours pas boire l’eau du robinet ou la faire bouillir avant de la consommer.

Les autorités communales estiment que la situation devrait revenir à la normale d’ici mardi. /comm-ara