Fermeture nocturne en juillet des tunnels de la Vue-des-Alpes

Les tunnels routiers de la Vue-des-Alpes seront fermés à la circulation uniquement en soirée et de nuit cette année pour les travaux habituels d'entretien. Les bus de remplacement des trains CFF pourront tout de même y circuler entre 20h30 et la fin du service.

Le tronçon autoroutier entre le Bas-du-Reymond et la jonction de Boudevilliers sera fermé à la circulation durant 20 nuits, soit du 5 au 31 juillet, du lundi au samedi matin, entre 20h30 et 5h00. Une déviation sera mise en place via la route du col de la Vue-des-Alpes, a indiqué jeudi l'Office fédéral des routes (OFROU).

Des travaux de sécurisation des dalles seront menés dans les tunnels, précise le communiqué. Les fermetures permettront également de procéder à des relevés topographiques et géométriques. Elles interviennent alors que les trains entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel sont supprimés depuis le 1er mars jusqu'au 31 octobre.





Uniquement les bus

Un service de bus de remplacement intensif a été mis en place. Les CFF effectuent des travaux d'entretien de la ligne ferroviaire qui demandent une interruption totale de la circulation, afin de maintenir le trafic ferroviaire jusqu’à l’ouverture de la nouvelle ligne directe entre les deux villes, à l’horizon de 2035.

Les bus effectuant la liaison entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds seront autorisés en conséquence à emprunter les tunnels de la Vue-des-Alpes, en respectant la limitation de vitesse de 60 km/h. Des vigiles assureront la gestion du trafic sur la zone du chantier. La jonction des Convers sera fermée à tout type de trafic.

La ligne ferroviaire entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, qui date de 1860, est la plus ancienne du réseau suisse non encore renouvelée. Le coût total du futur RER est de plus d'un milliard de francs, dont 947 millions financés par la Confédération. /ats-vre