Début du réaménagement de La Coudre

Nouvelle étape dans le réaménagement de La Coudre à Neuchâtel. Un chantier démarre dès la semaine prochaine dans le cadre du renouveau du quartier. Des tables de pique-nique, des pergolas et d’autres espaces verts seront installés et utilisables dès la mi-août autour de la place du funiculaire notamment.

Cette mise en valeur mobilière et paysagère est une première réponse concrète à la revitalisation du centre du quartier de La Coudre. Ce projet devisé à six millions de francs sera constitué de terrasses arborisées permettant d’apaiser le trafic, de limiter les îlots de chaleur et d’offrir des espaces agréables à la population. /comm-swe