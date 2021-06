Les assureurs sur le pont à Cressier

Les assurances ont du pain sur la planche à Cressier. Après les intempéries survenues mardi dans l’Entre-deux-lacs, il est temps de procéder aux nettoyages et d'estimer les dégâts. L’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) envoie depuis jeudi cinq experts sur le terrain et un autre collaborateur dans les villages alentour. L’objectif est d’effectuer un premier état des lieux et prendre des mesures urgentes si nécessaire.

Vendredi matin, le responsable des sinistres pour l’ECAP, Massimo Vitalba, avait rendez-vous avec Raymond Fuchs, un habitant de Cressier qui a vu une partie de sa maison inondée et son jardin ravagé.