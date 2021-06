Combattre le sexisme sur haut-parleurs

Une étrange sonnerie a résonné à travers le Lycée Blaise Cendrars à La Chaux-de-Fonds. Plusieurs pièces radiophoniques étaient diffusées sur les haut-parleurs des bâtiments jeudi passé et ce matin, entre 10h et 10h25. Une classe de deuxième année a décidé, sous l'impulsion de son enseignant de français, d'aborder la problématique du sexisme. À travers six histoires fictionnelles ou romancées, les étudiants mettent en lumière la trop fréquente banalisation de certains comportements violents ou dénigrants envers les femmes. La classe 2C revient sur cette aventure particulière: