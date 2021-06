Le soutien aux sinistrés s’organise à Cressier. Moins de 48h après les premières intempéries, les autorités communales annoncent que dès vendredi matin et jusqu’à dimanche, un ramassage des déchets aura lieu dans les rues du village de 8h à 17h. La population aura l’opportunité de déposer les déchets encombrants au bord des rues. Les collaborateurs de la protection civile et de la voirie communale les ramasseront et les stockeront temporairement aux abords du terrain de football situé à l’ouest du village.

Les consignes à la population restent les mêmes. L'eau n’est toujours pas potable sauf dans les zones définies et communiquées par la commune aux foyers concernés. /comm-vre