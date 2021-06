Cressier : dommages estimés à 15 millions de francs

L’établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) a du pain sur la planche. Une organisation technique et administrative est mise en place pour traiter les situations urgentes après les inondations dans l’Entre-deux-Lacs mardi et la grêle dans les montagnes ces derniers jours.

À Cressier ce jeudi, un dispositif spécial composé d’experts est présent sur place. Pour l’heure, le nombres de sinistres est évalué à environ 400 cas. Le montant des dommages pourrait atteindre 15 millions de francs. Ces chiffres seront toutefois confirmés dans les prochains jours.





Au chevet des propriétaires

Chaque propriétaire sinistré connaîtra dans les heures à venir son interlocuteur au sein de l’ECAP. Des mesures immédiates pourront être prises. L’objectif est également de préparer les travaux de remise en état.

L’établissement précise qu’en plus des fonds nécessaires à l'indemnisation des dommages assurés, et qui sont d'ores et déjà disponibles, il contribuera, comme à Val-de-Ruz, à la prise en charge des dégâts aux drainages et canalisations des bâtiments sinistrés.

Pour rappel, il est recommandé aux propriétaires de prendre autant que possible des photos des éléments sinistrés. Les lignes téléphoniques étant surchargées, les dégâts peuvent être signalés sur le site internet de l’ECAP. /comm-ara