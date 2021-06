Evacuation des rues de Cressier dès les premières pluies

Couvre-feu dès que la pluie tombera à Cressier. C’est la demande de l’Organe de conduite régionales et des autorités communales aux habitants. La situation reste tendue dans les rues du village inondées par des torrents de boue mardi soir. Afin de garantir la sécurité de la population, il est demandé aux habitants de ne plus sortir de chez eux mercredi soir dès que les premières précipitations tomberont sur la commune, et jusqu’à jeudi matin 6h. Le Ruhaut n’a toujours pas retrouvé son lit habituel, et des nombreux trous et affaissements de terrain tapissent encore les rues de Cressier.