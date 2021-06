Cressier, nouvelle évacuation envisagée ?

Le pire n’est peut-être pas encore derrière à Cressier. Le village a été touché par de fortes précipitations mardi en début de soirée. Au lendemain des torrents de boue impressionnants qui ont dévalés au centre de la bourgade, les déblayements se poursuivent. Une évacuation de certaines quartiers pourrait d'ailleurs encore être décidée cet après-midi par les autorités, suivant l'évolution de la météo. Mais en attendant, la boue et les meubles sont évacués des caves et des garages, alors que de nombreuses entreprises déblaient les rues de leurs gravats, surtout dans la partie haute du village.

Aucune victime et aucun blessé n’ont été signalés. Six personnes ont toutefois dû être relogées par la PC et les dégâts matériels s’annoncent particulièrement importants. Pour l’heure, l’eau dans les rez-de-chaussées et les caves des bâtiments ne peut pas être pompée. La rivière doit d’abord être remise dans son lit.







Des habitations dévastées

Parmi les habitants du village particulièrement touchés, RTN a rencontré mercredi matin un villageois dévasté par la situation. José Ferreira, le patron-cuisinier de la Croix Blanche depuis 1988 a vu son restaurant traversé de part en part.