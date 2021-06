Cressier : les autorités cantonales réagissent

Les dégâts matériels commencent tout juste à être recensés, mais s’annoncent d’ores et déjà importants. Ils pourraient coûter plus cher que ceux de Val-de-Ruz il y a deux ans. L’établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) a élargi dès mercredi matin son service de réception pour répondre aux demandes des habitants touchés.