Immeubles du Bois-Noir : propriétaire arrêté

Le propriétaire des sept immeubles jugés insalubres de la rue du Bois-Noir à La Chaux-de-Fonds a été arrêté, comme le révèle la RTS, en s’appuyant sur des révélations du syndicat Unia et du St. Galler Tagblatt. L’homme, un sexagénaire st-gallois, a été appréhendé en Ukraine, où il résidait, dans l’attente de son extradition réclamée par la Suisse. La justice lui reproche différents délits, du blanchiment d’argent aux faillites frauduleuses en passant par les détournements de fonds.

En ce qui concerne le lotissement chaux-de-fonnier, le suspect aurait acquis les immeubles en sachant qu’ils étaient insalubres, et sans jamais mener les travaux d’assainissement réclamés par les autorités communales. Une situation qui a mené à l’évacuation de la quarantaine de foyers, à la fin du mois de mai.

En 2014, le propriétaire avait déjà été condamné par la justice st-galloise à une peine avec sursis dans une affaire immobilière. Les autorités judiciaires de son canton d’origine le suspectent à présent d’être impliqué dans un autre dossier, où il risque jusqu’à sept ans et demi d’emprisonnement. Sa villa est sous scellés et il fait face à une faillite personnelle de plus de 100 millions de francs. /jhi