Deux villages neuchâtelois parmi les plus beaux de Suisse

Le Landeron et Valangin ont un point commun : ils font tous les deux partie des plus beaux villages de Suisse. L’association du même nom a publié début juin son tout premier guide papier répertoriant les plus charmantes bourgades helvétiques. Sur un total de 43, 17 se trouvent en Romandie, et donc deux à Neuchâtel. Cette association a la volonté de valoriser des lieux moins visités que les grandes villes comme Genève, Bâle ou Lausanne.

Pour y figurer, il faut remplir des critères précis : pas plus de 2000 habitants pour l’ancien bourg, 10'000 pour la commune ou encore une qualité architecturale harmonieuse et homogène.

Cette publication intervient alors que le tourisme local a le vent en poupe depuis le début de la pandémie. Kevin Quattropani, directeur de l’Association des plus beaux villages de Suisse, fait part de ses attentes quant à la sortie de ce guide :