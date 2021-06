Votations fédérales : les résultats à Neuchâtel

Les Neuchâtelois étaient appelés à se prononcer sur cinq objets ce dimanche lors des votations fédérales : les initiatives phytosanitaires, dites « anti-pesticides » et « eau propre », la Loi sur le CO2, la Loi sur les mesures policières contre le terrorisme et la Loi Covid-19. La participation cantonale se monte à plus de 53%.

Au niveau des résultats détaillés, les initiatives phytosanitaires, dites « anti-pesticides » et « eau propre », ont été refusées respectivement à 57% et 61% par la population neuchâteloise. La loi sur le CO2 est acceptée à une petite majorité de 52,61% des voix. La Loi sur les mesures policières contre le terrorisme passe également la rampe mais à plus de 61% des voix. La Loi Covid-19 est aussi acceptée avec 66% de oui.

Retrouvez les résultats pour la Suisse au niveau des communes et des cantons en cartes en cliquant sur l’image ci-dessous. /sma