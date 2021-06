Un court-métrage pour sensibiliser les ados

Camille de Pietro et Sophie Gagnebin ont soumis le scénario de « Joli Jardin » à plusieurs classes de l’école secondaire. Elles ont voulu s’assurer que l’histoire et le ton sont au plus proche de leur réalité, explique mercredi le communiqué de l'équipe du film.

À travers ce court-métrage, les deux artistes espèrent contribuer à libérer la parole et entamer le dialogue sur ce sujet important. Ce court-métrage a pu être réalisé grâce au Prix des Créatrices de Solidarités Femmes et du Collectif neuchâtelois pour la grève féministe, doté de 25'000 francs.

Le film sera projeté en avant-première le 19 juin au cinéma ABC de La Chaux-de-Fonds. La projection sera suivie d’une table ronde autour des violences dans les couples adolescents. /ats-vre