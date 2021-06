Fermeture des tunnels de la Vue-des-Alpes

Il faudra prendre le Col de la Vue-de-Alpes pour faire le trajet La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel. Le tronçon autoroutier de l’A20 compris entre le Bas-du-Reymond et la jonction de Boudevilliers sera fermé à la circulation les nuits du 7 au 9 juin pour cause de nettoyage. Une déviation sera mise en place via le réseau secondaire. Cette mesure s’appliquera à partir de 21 heures jusqu’à 5 heures du matin. Seuls les cars pourront y circuler durant ces heures, en respectant une vitesse de 40 km/h. /comm-vre