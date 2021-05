Festi’neuch proposera des soirées estivales

Fest’neuch met tout de même sur pied des soirées de concerts cet été au bord du lac. Dans un communiqué, les organisateurs donnent rendez-vous au public durant trois fins de semaines du jeudi au dimanche entre le 29 juillet et le 15 août sur les Jeunes-Rives. Avec ce projet baptisé « Le Phare », Festi’neuch estime qu’il est désormais possible d’organiser des événements culturels et festifs « de taille réduite ». Les soirées réuniront en effet 300 personnes. Festi’neuch compte annoncer ultérieurement la programmation de ces soirées ainsi que les informations sur la billetterie. /comm-aju