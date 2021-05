« Le 7 juin est une date à oublier »

Les premiers certificats Covid ne vont pas voir le jour le 7 juin à Neuchâtel. La Confédération avait annoncé ce délai pour débuter la mise en circulation des attestations d'immunité au coronavirus. Il est intenable selon le conseiller d’Etat en charge de la santé Laurent Kurth. Le ministre genevois Mauro Poggia avait déjà fait part des difficultés techniques que présentait ce certificat sur les ondes de la RTS.

Sous forme électronique ou matérielle, le certificat Covid doit notamment permettre aux Suisses de partir à l’étranger durant l’été. Il n’est pas certain que tous les Neuchâtelois l’obtiennent à temps pour leurs vacances. « S’ils veulent partir le premier juillet, je ne peux pas le garantir. Ce sera plus facile le premier août », estime Laurent Kurth. « On espère que le plus grand nombre puisse l’obtenir durant le mois de juillet. »

Ces délais devraient également dépendre de la manière dont est établie le certificat Covid. Ils pourraient varier en fonction du fait que la personne est vaccinée, guérie ou testée négativement.

Ce délai ne signifie pas que tous les départs à l’étranger sont condamnés avant cette date. Aujourd’hui, il est généralement possible de franchir les frontières sur présentation d’un test négatif. /pha