Un pommier pour se souvenir de la crise sanitaire

Autre cérémonie après celle de l’installation des nouvelles autorités. Un pommier a été planté mardi après-midi sur la terrasse Sud du Château de Neuchâtel. L’arbre, qui a été offert par la Confédération, a été mis en terre en présence du Conseil d’Etat, des chefs de groupe au Grand Conseil et des représentants des communes. Il s’agit d'offrir un espace de recueillement, de réflexion, de commémoration et de reconnaissance à ceux qui le veulent. Une œuvre musicale a été dévoilée lors de la plantation de ce pommier. Elle est le fruit de la collaboration entre Jean-Bernard Vuillème pour le texte et Stéphane Mercier pour le son.