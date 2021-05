Conseil d’Etat : départements cantonaux remaniés

Le nouveau Conseil d’Etat neuchâtelois réorganise ses départements. Un remaniement qui prendra forme le 25 mai lors de son entrée en fonction. Le Canton indique dans un communiqué que les discussions ont été menées dans la « collégialité ».

Ainsi, Laurent Kurth conserve le Département des finances et de la santé, de même que Laurent Favre garde le Département du développement territorial et de l’environnement. Alain Ribaux reprend un nouveau département regroupant l’économie, la sécurité et la culture. Crystel Graf occupera la tête d'un département englobant la formation, la digitalisation et les sports. Enfin, Florence Nater pilotera le nouveau département de l’emploi, de l’action et de la cohésion sociale.

Ces décisions seront entérinées le 25 mai lors de la séance de constitution du gouvernement, après l’assermentation de ses membres. /comm-aju