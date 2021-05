RHNe : assouplissement des visites dès mercredi

Le Réseau hospitalier neuchâtelois annonce ce lundi qu'il assouplit son dispositif d'accueil des visiteurs en lien avec la pandémie. Dès mercredi, les patients pourront avoir une visite d'un proche par jour, et ce dès le troisième jour d'hospitalisation. Jusqu'alors, la règle d'une visite tous les trois jours était en vigueur. RHNe précise dans son communiqué que la durée reste limitée à 30 minutes et réservée à deux proches désignés par le patient. Les visites pourront se faire entre 14h00 et 17h00.

En pédiatrie, les enfants hospitalisés pourront à nouveau recevoir la visite de leurs deux parents. D'autres conditions restent en vigueur pour les soins intensifs et La Chrysalide, où les visites se font en concertation avec l'équipe médico-soignante.

RHNe rappelle que les visiteurs doivent renoncer à venir à l'hôpital en cas de symptômes du virus. /comm-lre