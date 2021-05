Les fleurs au cœur de l’urbanisme horloger

L’été sera fleuri dans les Montagnes neuchâteloises. Les fleurs serviront de fil rouge pour célébrer le 12e anniversaire de l’inscription de l’urbanisme horloger du Locle et de La Chaux-de-Fonds au patrimoine mondial de l’UNESCO. La plupart des festivités seront concentrées sur le week-end des 25, 26 et 27 juin mais l’opération est d’ores et déjà lancée. Dès ce lundi, les habitants de la Métropole horlogère, du Locle et des Brenets recevront par courrier un sachet de graines de fleurs à planter dans leur jardin ou sur leur balcon et façades. Au total, 27'000 enveloppes ont été préparées.

La thématique retenue cette année vise à mettre en lumière les nombreux jardins et motifs floraux qui décorent les cages d’escalier et les balustrades qui font le patrimoine horloger.

Vingt jardins éphémères, répartis en ville de La Chaux-de-Fonds, reproduiront ces décors de cages d’escalier.







Nouvelle fresque au Locle



Au Locle, une fresque monumentale de l’artiste Mona Caron sera inaugurée en août, toujours sur cette thématique fleurie. Un herbier investira également les rues de La Chaux-de-Fonds. Sous forme d’affiches, il recensera les différentes espèces de fleurs qui apparaissent dans cet urbanisme horloger.

Le programme complet des festivités, qui comportent également des ateliers, des visites guidées et des expositions, sera dévoilé en juin. Ce 12e anniversaire, placé sous le thème Les Fleurs du patrimoine, prendra fin le 7 novembre à l’issue de la 10e Biennale du patrimoine horloger, en présence du conseiller fédéral Alain Berset. /sbe