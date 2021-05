Le vélo : bientôt une denrée rare

Le vélo reste l’une des « petites reines » de la pandémie de coronavirus. Alternative de choix aux transports publics, les ventes de bicyclettes connaissent un boom sans précédent depuis le printemps dernier. À tel point que de nombreux magasins sont en rupture de stock cette année encore.

La bourse au vélo à Neuchâtel, organisée samedi par Pro Vélo et l’Association transport et environnement, n’a pas fait exception. Peu de vélos étaient proposés à la vente au Collège de la Promenade. Avant l’ouverture des portes, 160 exemplaires étaient disponibles contre environ 450 habituellement. Les explications de Mathias Müller, membre de Pro Vélo Neuchâtel et responsable de la bourse :