La Fête de la Danse à Neuchâtel a lieu malgré la crise

Le show se poursuit malgré la pandémie. La Fête de la Danse a commencé jeudi dans le canton de Neuchâtel. Des spectacles, des cours et autres expériences sont organisés par cinq compagnies régionales qui présentent leur travail. La manifestation se tient dans le respect des mesures et en étroite collaboration avec les autorités sanitaires. Plus d’informations sur les événements sont à retrouver le site internet de la Fête de la Danse. /comm-vre