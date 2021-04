André Evrard n’est plus

André Evrard s’est éteint. Le peintre et graveur né à La Chaux-de-Fonds en 1936 s’est en allé ce jeudi.

Ses œuvres ont été exposées notamment dans sa ville natale, mais aussi à Zürich, à Vevey, au Musée des Beaux-arts du Locle, à Paris et à Neuchâtel.

Entre autres prix, André Evrard s’est vu décerné celui de l’Institut Neuchâtelois, le Grand Prix Arts et Lettres du Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds.

Depuis 2017, un prix Evrard récompense annuellement les qualités créatives et techniques les plus remarquables de jeunes artistes en formation, au sein de l’École d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds et de l’Académie de Meuron de Neuchâtel.

Selon le site internet Evrard-art consacré à l’artiste, son œuvre est « sobre et intense, rigoureuse et habitée ». André Evrard était « un des rares artistes à ne vivre que de ses œuvres, depuis plus d’un demi-siècle ». /cwi