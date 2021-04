L’école Pierre-Coullery dans ses nouveaux locaux

Pierre-Coullery se donne de l’air. L’école chaux-de-fonnière des filières santé-social a inauguré mercredi après-midi ses nouveaux locaux dans l’ancien hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Le déménagement récent du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) et du planning familial de la Ville de La Chaux-de-Fonds a permis l’aménagement de douze salles de classe et d’une médiathèque. Le Grand Conseil neuchâtelois avait accepté un crédit de 4 millions de francs pour ce projet en 2017. Le bâtiment vieux de plus d’un siècle retrouve une nouvelle jeunesse. La rénovation a permis notamment de redécouvrir le carrelage d’origine dans les couloirs et de transformer les anciennes chambres en salle de classe.

L’école Pierre-Coullery se réjouit de cette inauguration en regard de son gros développement ces dernières années. De 200 élèves à son origine en 2003, elle en compte en effet aujourd’hui près de 1000, dont une bonne moitié suit le cursus d’assistant socio-éducatif (ASE).

Ces nouveaux locaux permettent aussi de mettre fin à une période plutôt inconfortable de manque de place. Une situation qui poussait l’école à disséminer les cours dans des salles libres à plusieurs endroits en ville de La Chaux-de-Fonds. Des collaborations sont aussi envisagées avec les institutions voisines du home des Arbres et du Réseau hospitalier neuchâtelois. Le Conseil d’Etat, pour sa part, se réjouit d’un renforcement de ce pôle éducatif dans les Montagnes neuchâteloises. /lre