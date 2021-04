Médecin une nouvelle fois acquitté

Le médecin, qui devait répondre d’actes d’ordre sexuel devant la justice, a été acquitté lundi. Le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a blanchi ce spécialiste du rectum et de l’anus, mis en cause par l’une de ses anciennes patientes. Celle-ci l’accusait, entre autres, d’avoir touché les bords de son anus sans gants, ainsi que d’avoir posé deux doigts sur son vagin et appuyé son propre sexe en érection contre sa cuisse gauche, lors de deux consultations différentes.

Pour le juge, le prévenu ne s’est pas rendu coupable d’actes d’ordre sexuel ou d’abus de détresse. La cour n’a pas non plus retenu les contraintes sexuelles.

Selon le juge, ces gestes ne peuvent pas être qualifiés de problématiques, au vu de la zone dans laquelle le praticien est spécialisé. Le médecin a, selon lui, prévenu sa patiente avant de la toucher. Pour le Tribunal, il est difficile de trancher entre le ressenti de la plaignante et les faits. Le juge appelle cette dernière à se tourner vers la justice civile pour d’éventuelles prétentions pour tort moral.

Quant au prévenu, il est délesté des frais de justice de près de 9'000 francs, qui reviennent à l’Etat de Neuchâtel, et recevra 100 francs pour tort moral. Les parties ont 20 jours pour faire appel de ce jugement.

Ce médecin avait déjà été confronté à la justice pour des faits similaires par le passé. Il avait là aussi été acquitté après une procédure qui était allée jusqu’au Tribunal fédéral. /sbe