La STEP de Neuchâtel se métamorphose

Plus efficiente, plus écologique et plus esthétique ! La Station d’épuration des eaux de Neuchâtel se prépare à une transformation de taille. Cette métamorphose de la STEP se fait en collaboration avec Viteos. Les travaux vont se dérouler en cinq étapes, de mai de cette année à septembre 2025. Pendant ce laps de temps, la STEP continuera à fonctionner normalement. Pour Mauro Moruzzi, conseiller communal en charge du dossier, cette nouvelle STEP va faire date. Le concept choisi est le plus innovant de Suisse: