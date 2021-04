Pour attirer l’attention sur les conséquences néfastes du littering, les associations environnementales PurLac et En vert et contre tout lancent une campagne de sensibilisation. Des clous gravés et des cleantags, c'est à dire des graffitis réalisés en enlevant la saleté, seront installés à proximité de grilles d’égouts en ville de Neuchâtel, avec pour inscription : « Ne rien jeter dans les grilles, le lac commence ici ». La Ville de Neuchâtel explique que se débarrasser d’un déchet dans la fente d’une grille équivaut à le lancer dans le lac.







Concours « Où mène ta bouche d’égout ? »

PurLac et son partenaire En vert et contre tout lancent aussi un concours sur le thème « Où mène ta bouche d’égout ? » Trois catégories d’âge peuvent concourir . les écoles, la jeunesse et le grand public. Dessin, photo, message écrit ou encore brève vidéo : tous les moyens sont bons pour encourager les déchets à trouver le chemin de la poubelle, expliquent les deux organisations dans un communiqué. Pour participer, il suffit d’envoyer son projet créatif à info@purlac.ch jusqu’au 22 mai. /comm-vre