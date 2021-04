Élections cantonales : les résultats en direct

Les résultats à Cornaux

A Cornaux aussi les citoyens ont voté pour le PLR. Alain Ribaux récolte 193 voix et Laurent Favre 185 voix. Le socialiste Laurent Kurth occupe la 3 e place avec 159 voix. Les libéraux-radicaux Crystel Graf et Lionel Rieder viennent ensuite avec 131 et 128 votes. Laurent Favre et Alain Ribaux étaient également arrivés en tête dans la commune en 2017.