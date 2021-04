L’envol de Julie & Majestic

Suivre les aventures d’une souris et d’un éléphant dans le monde du cirque. L’histoire a germé dans l’esprit de la Neuchâteloise Virginie Beyeler qui a sorti fin mars son premier livre pour enfants. L’auteure avait imaginé ce récit, intitulé Julie & Majestic, en 2015 déjà mais c’est le Covid-19 et le télétravail qui lui ont permis de trouver le temps de l’illustrer plus amplement et de le publier. Virginie Beyeler évoque la trame de cette histoire :