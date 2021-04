La pandémie a permis de populariser le 144

C’est la journée nationale du 144. Comme chaque 14.4, le numéro d’appel d’urgence est mis en avant par les différents métiers d’urgences. Des stands d’informations étaient mis en place ce mercredi dans toute la Suisse. Dans le canton de Neuchâtel, les ambulanciers étaient par exemple présents mercredi matin à Fleurier, Cernier ou encore toute la journée à Neuchâtel.

Le but de cette campagne, c’est de rappeler l’existence du numéro 144 lorsqu’il y a une urgence médicale. Un numéro qui était encore inconnu pour un tiers des Suisses il y a quelques années. Aujourd’hui, près d’une année après le début de la crise sanitaire du coronavirus, le 144 a gagné en popularité puisque de nombreux cas de Covid-19 ont utilisé ce numéro pour être amenés à l’hôpital. Pour Jean-Marie Tinembart, ambulancier à Neuchâtel et président de la section neuchâteloise pour l’association suisse des ambulanciers, le 144 est donc bien plus connu aujourd’hui. Mais la pandémie a aussi provoqué un changement dans la popularité du travail des professionnels de la santé. Leur métier est aujourd’hui mieux connu, et eux-mêmes ont appris à travailler seul au lieu des groupes de deux, et à désinfecter très régulièrement leur matériel.