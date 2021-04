Évacuation de Métropole Centre après une fuite de gaz

Alerte à Métropole Centre à La Chaux-de-Fonds mercredi matin. Une fuite de gaz a été détectée vers 9h20. Le personnel et la clientèle du centre commercial ont été évacués de manière préventive et dans le calme. Il n’y a aucun blessé et personne n’a été incommodé, précise la Police neuchâteloise que nous avons contactée. Tout est rentré dans l’ordre vers 11h.

La fuite de gaz est liée à des travaux menés actuellement dans l’établissement. La procédure d’évacuation du centre commercial a été enclenchée par les employés de la Migros, « parfaitement formés pour agir en de telles circonstances », souligne le porte-parole de la Police neuchâteloise, Georges-André Lozouet. Les forces de l’ordre sont ensuite intervenues à l’extérieur pour faciliter l’arrivée des pompiers. /jpp