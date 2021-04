Carrousels en fête à Neuchâtel, mais pas dans les Montagnes

Les forains cartonnent à Neuchâtel. Ce week-end, la foule s’est pressée à la place du Port pour profiter des carrousels. Depuis vendredi passé, les petits et plus grands peuvent faire des tours de manège et ce, jusqu’au 25 avril. De quoi profiter durant cette deuxième semaine de vacances de Pâques.

D’habitude à cette saison, les carrousels sont présents à La Chaux-de-Fonds, mais tout comme l’année passée, les forains n’ont pas pu venir. Si en 2020, la pandémie de coronavirus n’a pas permis leur installation, la nouvelle politique de stationnement de la Ville ne laisse plus guère de solutions.