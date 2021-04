Un mois de bus entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Il n’est plus possible de rejoindre en train La Chaux-de-Fonds depuis Neuchâtel, et vice-versa. Depuis un mois, c’est un ballet de bus qui a remplacé la métronomie du rail. Afin de préparer la future ligne directe, les CFF réalisent des travaux pour entretenir et moderniser leurs infrastructures. Ainsi, le trafic ferroviaire est interrompu de façon permanente jusqu’au 31 octobre 2021.

L’ancienne régie fédérale a mandaté deux entreprises pour maintenir un service de bus entre les deux principales villes du canton. CarPostal et TransN sont en charge d’offrir une solution de remplacement aux usagers des transports publics. Ainsi, l’entreprise neuchâteloise assume 38 allers-retours par jour avec une cadence à la demi-heure. Douze véhicules circulent toutes les 24 heures, dont quatre en permanence. En termes de fréquentation, « tous les véhicules sont pleins aux heures de pointe », affirme David Odiet, responsable bus production chez TransN, qui dresse un bilan positif, mais avec un petit bémol : le retour à la normale post-Covid pourrait nécessiter de revoir le nombre de bus.