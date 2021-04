Le retour du balbuzard pêcheur

Le balbuzard pêcheur est en train de revenir dans la région des Trois-Lacs. Il y a tout pour que ce rapace piscivore s’y plaise. Des passionnés font leur possible pour le réintroduire depuis 2015. Une soixantaine de poussins ont été lâchés en cinq ans pour faire de ce projet un succès.

Le balbuzard a été chassé et persécuté et a disparu de Suisse et d’autres régions d’Europe il y a environ cent ans. Plusieurs projets visent aujourd’hui à le réintroduire. Certains ont été couronnés de succès comme en Angleterre. Dans notre pays, c’est la région des Trois-Lacs qui a été choisie par l’association Nos Oiseaux qui gère le projet balbuzard.

Une plateforme de nidification, la 22e, a été installée au début du mois de mars dans la réserve naturelle de Hagneck au bord du lac de Bienne. Les porteurs du projet balbuzard espèrent notamment revoir Arthur, un de leur poussin qui s’était envolé en direction de l’Afrique en 2018. Ce dernier est déjà revenu dans la région l’année dernière.