Ville de Neuchâtel : 2e paquet de mesures pour 800'000 francs

Après avoir débloqué 2,5 millions de francs en mars 2020 pour les acteurs locaux mis à l'arrêt par la pandémie de Covid-19, la Ville de Neuchâtel annonce une nouvelle série de mesures de soutien pour 800'000 francs. La restauration, le sport, la culture seront notamment aidés.

La Ville de Neuchâtel annonce une série de mesures destinées à soulager les acteurs locaux qui ne profitent pas ou insuffisamment des mesures mises en place aux niveaux cantonal et fédéral, peut-on lire dans le communiqué diffusé mardi.

La première mesure concerne les établissements publics. La Ville ne taxera pas les terrasses de janvier à juin, ni les étalages. De plus, les exploitants de bars et restaurants propriétés de la Ville se voient accorder une réduction de 25% de leur loyer entre janvier et avril 2021.

De leur côté, les clubs sportifs seront aidés par une exonération du loyer ou du droit de superficie. Une quarantaine de clubs qui utilisent des salles ou des terrains de sport sont concernés, c’est-à-dire l’ensemble des sites sportifs dont la Ville est propriétaire.

Le monde culturel bénéficiera également de nouvelles mesures ou de prolongation d'aides existantes : maintien et développement du projet « artistes en résidence », lancement de bourses de recherche pour artistes professionnels et compagnies ainsi qu'achat d’oeuvres d’art.

La Ville offrira aussi à des institutions culturelles, de formation ou encore des institutions socioculturelles et de jeunesse qui ne bénéficient pas, ou très faiblement, d’aide fédérale, une indemnisation équivalente au montant du loyer pendant les mois de fermeture en 2021. /ATS-vre