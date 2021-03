Les infractions routières ont diminué à Neuchâtel

Les avertissements et les retraits de permis ont diminué dans le canton de Neuchâtel en 2020. C’est le bilan tiré par le Service cantonal des automobilistes et de la navigation (SCAN). L’année dernière, la Commission administrative a prononcé 4'047 décisions, soit une baisse de 12,5% par rapport à 2019. Dans son communiqué transmis mardi, le SCAN estime que la pandémie de Covid-19 et les restrictions sanitaires « ont pu joueur un rôle ». Une grande partie des décisions prononcées en 2020 concernent des avertissements, au nombre de 1'231, et des retraits de permis de conduire qui se sont élevés à 1’774. Les avertissements ont diminué de 11,3% en un an. Chiffres en baisse également pour les retraits. Le SCAN indique un repli de 15,5% par rapport à 2019.

Les raisons les plus fréquentes d’une mesure administrative restent la vitesse avec 1'487 cas, l’ébriété au volant avec 437 cas et l’inattention avec 400, souligne le communiqué. Le SCAN annonce toutefois que les décisions prononcées en raison d’une vitesse excessive ont diminué de 10% entre 2019 et 2020. Idem pour les deux autres motifs : l’alcool au volant a diminué de 35% et l’inattention des automobilistes a, elle, reculé de 15%. Les infractions liées à la conduite sous l’influence de stupéfiants a baissé de 38%.

Satisfait de son bilan 2020, le SCAN compte poursuivre sa mission de prévention routière auprès de la population neuchâteloise. /comm-nmy