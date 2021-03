Vaste dépistage dans 4 collèges du Cercle scolaire des Cerisiers

Grande opération de dépistage au sein du Cercle scolaire des Cerisiers. Des cas de Covid-19 ont été décelés chez 12 élèves et 4 adultes. Trois classes ont été mises en quarantaine et l’ensemble des élèves, des enseignants et du personnel technique des collèges primaires de Montalchez, Fresens, Vaumarcus et Saint-Aubin ont été placés en quarantaine préventive jusqu'à mercredi. Le dépistage sera mené mardi auprès de 300 personnes. Certains élèves du cycle 3 du collège des Cerisiers sont aussi concernés.

Seuls les écoliers pour lesquels les parents ont donné leur aval seront soumis à des tests salivaires. /comm-sbe