Une quarantaine d'événements pour découvrir le Sahel

La 4e édition du Printemps culturel neuchâtelois, qui commence le 20 mars et se poursuit jusqu'au 21 juin, permettra de découvrir le Sahel et son histoire millénaire. Une quarantaine d'événements, sous forme de conférences, d'art ou de littérature seront proposés.

« Malgré les incertitudes, le Printemps culturel Neuchâtel a décidé de maintenir son édition 2021 », ont indiqué lundi les organisateurs. Ces derniers réaffirment « avec force un vibrant oui à la culture, au partage et au besoin de nourrir son esprit ».

Le Sahel est « une région longtemps assignée à la périphérie du monde, qui se trouve aujourd'hui au coeur d'enjeux géopolitiques et économiques majeurs », ont rappelé les organisateurs. Il se compose du Sénégal, de la Mauritanie, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Tchad, du Soudan mais aussi de l'extrême nord du Cameroun.

La population neuchâteloise pourra se plonger dans l'histoire, la culture et l'actualité d'une région confrontée à des crises majeures, à la fois environnementales, démographiques, sécuritaires et institutionnelles. L'objectif de cette manifestation est de « rééquilibrer les regards et de favoriser d'autres histoires et d'autres visions du monde », ont expliqué les organisateurs.

A l'affiche, des conférences sur l'histoire, les enjeux de société, la place de la femme, la question des identités, les défis environnementaux et les enjeux géostratégiques. Le public pourra aussi découvrir de la littérature, de la musique et du cinéma en lien avec le Sahel. /ats-nmy