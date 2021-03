Les Verts neuchâtelois visent le Conseil d'Etat

Les Verts neuchâtelois entrent dans la course pour les élections cantonales du 18 avril. Ils ont lancé leur campagne samedi lors d’une conférence de presse à la Collégiale à Neuchâtel. Ils ont présenté leur liste complète pour le Grand Conseil avec 100 candidats et une parité de 50 hommes et 50 femmes. Par ailleurs, la moyenne d’âge est de 47 ans. Dans la course au Conseil d’Etat, Roby Tschopp est l’unique candidat en lice. Avec ces candidatures, les objectifs des Verts neuchâtelois sont sans équivoque : renforcer leur présence au législatif, mais surtout obtenir un siège à l’exécutif, 12 ans après le retrait de la politique de Fernand Cuche. Les explications de la présidente des Verts neuchâtelois, Christine Ammann Tschopp: