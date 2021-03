Six ans pour tentative de meurtre

Le prévenu a bel et bien frappé son ancienne compagne avec une batte de base-ball. Le Tribunal criminel à La Chaux-de Fonds l’a reconnu ce vendredi coupable de tentative de meurtre. Il l’a condamné à six ans de prison. Le Ministère public avait requis douze ans et demi de prison pour tentative d’assassinat.





Le prévenu avait la volonté de tuer

Les faits se sont déroulés début mars 2019 au domicile de la victime à Val-de-Ruz. Le prévenu prétendait qu’il n’avait pas frappé son ancienne compagne avec une batte de base-ball mais qu’ils s’étaient bagarrés. Pour la Cour, cet infirmier en psychiatrie de 62 ans avait la volonté de tuer la mère de son fils ou prenait le risque de le faire. Il s’est introduit dans le domicile de la victime et l’a attendu presque trois heures. Dès son arrivée, l’homme a commencé à lui asséner des coups. Il était déterminé, selon les juges, puisqu’il avait dévissé les ampoules de l’entrée pour maintenir les lieux dans le noir. L’homme a frappé la victime principalement sur le haut du corps, la laissant pour morte avant de quitter les lieux. La femme est restée cinq jours dans le coma. Elle souffre encore aujourd’hui des séquelles de cette agression. L’homme n’a exprimé aucun remords ni regrets lors de l’enquête.

Le procureur Fabrice Haag avait requis 12 ans et demi de prison pour tentative d'assassinat. Il ne comprend pas la décision de la Cour de retenir la tentative de meurtre.