Collège des Parcs : déménagement maintenu au mois d’août 2022

Toit qui fuit, murs qui s'effritent et chauffage en berne : les marques d’usure se font de plus en plus ressentir au collège des Parcs à Neuchâtel. Le Syndicat autonome des enseignants neuchâtelois (SAEN) demande dès lors un déménagement aussi rapide que possible pour les instituteurs et les élèves. Le bâtiment centenaire sera rénové, mais le déménagement a été repoussé une nouvelle fois à août 2022 en raison de la crise du coronavirus.

Pour Myriam Facchinetti, membre du comité cantonal du SAEN, les conditions de travail des enseignants et des élèves se détériorent. Elle demande que les solutions de rechange mises en place par le Conseil communal soient plus rapidement utilisées :