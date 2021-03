Non à la vente de deux domaines au Vallon

Val-de-Travers ne se séparera pas de ses domaines agricoles des Œillons et de Longeaigue. Le peuple a refusé ce dimanche en votation populaire de vendre le premier à plus 51,66% des voix et le deuxième encore plus fermement avec un non à plus de 60%.

La vente de ces domaines avait été acceptée en septembre par le Conseil général de Val-de-Travers. Le POP avait alors lancé deux référendums pour les maintenir dans le patrimoine communal. Il était soutenu dans sa démarche par des élus d’autres partis politiques mais pas seulement.