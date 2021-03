Statue abîmée : le dossier dans les mains des assurances

On y voit désormais un peu plus clair concernant l’avenir de la statue qui orne le giratoire de la N20 au Bas-du-Reymond à La Chaux-de-Fonds. Abîmée le 1er décembre par un accident de la route, on apprend que les démarches pour la réparer ont été entamées. Il faudra néanmoins être patient. « L’accident causé par un camion se trouve actuellement dans la phase de discussions entre assurances, et tant que le cas n’est pas réglé, les éventuelles réparations ne peuvent être effectuées. » , indique l’Office fédéral des routes.

Ce cas de dédommagement de sinistre est compliqué par le fait que le véhicule était immatriculé dans un pays de l’Est. La Ville de La Chaux-de-Fonds, en charge de l’entretien, confirme que le devis de remise en état a été transmis, selon des informations que lui a fourni la Police neuchâteloise. Les dégâts se chiffrent à environ 70'000 francs. D’autre part, un contrôle de la stabilité de l’ouvrage, commandé le lendemain de l’accident, s’est révélé positif et donc, sans danger, assure l’architecte communal chaux-de-fonnier Antoine Guilhen. Ce dernier précise que les parties dangereuses ont été démontées préventivement.

Fin février, plusieurs élus chaux-de-fonniers avait fait part de leur incompréhension concernant la mauvaise image donnée par cette oeuvre d'art abîmée en entrée de Ville. La situation risque toutefois de durer encore un moment. La Ville ne peut pas communiquer une date de remise en état pour le moment. /lre