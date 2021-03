N20 : une œuvre d’art cabossée fait bondir certains élus

L’art interroge. Et on peut dire que la sculpture du Chaux-de-Fonnier Patrick Honegger n’a cessé de faire parler d’elle depuis sa construction en 1996. Actuellement, c'est le sale coup qu'elle a reçu à la fin de l'année dernière qui fait réagir plusieurs élus sur les réseaux sociaux. Le 1er décembre, un train routier a effectivement manqué son freinage et terminé sa course dans les emblématiques plots de couleurs de l’œuvre monumentale baptisée à l’époque « communication. » Deux éléments de cette sculpture, qui avait coûté 250'000 francs, ont été partiellement détruits dans la collision. Or, trois mois plus tard, rien n’a bougé : aucune réparation n’a été entamée.





Un déficit d’image pour la Ville

Alain Othenin-Girard, conseiller général Vert’Libéral a récemment fait part de son étonnement sur les réseaux sociaux. Et il confirme au micro de RTN : l’image donnée pour cette porte d’entrée de la Métropole horlogère n’est pas bonne. « On arrive en ville de La Chaux-de-Fonds, et la première chose qu'on a devant les yeux, c’est une œuvre d’art démolie. Je ne pense pas que c’est ce que souhaitent les autorités et les citoyens chaux-de-fonniers! » explique-t-il.