Le financement participatif sauve La Corbatière

Le printemps est porteur de bonnes nouvelles du côté de La Corbatière. Le domaine skiable de La Roche-aux-Crocs continuera d'exister l'hiver prochain. La récolte de fonds pour changer les pylones du petit téléski a porté ses fruits. Fer de lance de la démarche, le financement participatif a récolté 66'630 francs promis par 297 donateurs. C'est plus que l'objectif de 50'000 francs que s'était fixé la Société anonyme.

« Nous sommes surpris en bien », confirme, enthousiaste, Pierre Banderet le président de la SA. « Avec l’apport des autres sponsors, nous arriverons à notre objectif de 250'000 francs pour réaliser les travaux »





En chantier dès fin mars



L'actuelle installation, qui n'est plus aux normes, sera donc démontée fin mars. La nouvelle sera mise en place à la fin de l'été, une fois la saison des foins passée, pour être prête pour les premiers flocons. Le bon chiffre d'affaire réalisé cet hiver lors de six semaines intensives d'exploitation devrait également agrémenter les réserves de la société anonyme pour regarder l'avenir avec un certain optimisme. /lre