Des tests salivaires pour éviter une nouvelle fermeture des écoles

Les tests salivaires débarquent dans les écoles neuchâteloises. Le Service de la santé publique a adressé un courrier aux parents d’élèves à ce sujet. L’objectif est de faire face à une augmentation du nombre de cas de coronavirus dans le milieu scolaire, notamment de cas du variant britannique. « Un test ciblé de plusieurs élèves permettra de lever le doute sur une situation ou de prendre des mesures pour limiter la transmission tout en veillant au maintien de l’enseignement », indique ce courrier.

Le Service de l’enseignement obligatoire fait état de 530 élèves actuellement en quarantaine et 66 enfants testés positifs. Quant aux enseignants, ils sont actuellement 73 à devoir rester chez eux et 8 souffrent du coronavirus. Dans les deux cas, cela représente environ 3% des effectifs qui sont actuellement en quarantaine, soit un peu plus qu’après les vacances d’automne, selon le chef du Service Jean-Claude Marguet.

L’arrivée de ces tests salivaires poursuit un objectif principal : éviter de devoir fermer à nouveau les écoles. Le chef du Service de l’enseignement obligatoire Jean-Claude Marguet :