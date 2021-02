Initiative anti-burqa : les arguments des deux camps

La population suisse est attendue aux urnes le 7 mars prochain. Trois objets seront soumis au vote. Parmi eux, l’initiative pour une interdiction de se dissimuler le visage occupe le devant de la scène. Le texte est porté par le comité d’Egerkingen avec le soutien de l’UDC suisse et de quelques personnalités et sections cantonales des partis. Face à eux : tout le reste de la classe politique, qui estime que cette initiative est « inutile ». Concrètement, sa portée est large et concerne, entre autres, les individus violents lors de manifestations. Mais les initiants ne s’en cachent pas : ce qu’ils veulent, c’est bannir le voile intégral des rues de Suisse. Retour sur les arguments des deux camps avec notre correspondante à Berne, Hélène Jost :